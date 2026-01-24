Δουβίκας: Ασταμάτητος στη Serie A με νέο γκολ για την Κόμο (vid)
Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά για την Κόμο κόντρα στην Τορίνο κι έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας του Φάμπρεγκας που φτάνει αισίως διψήφιο αριθμό τερμάτων για φέτος.
Οκτώ λεπτά χρειάστηκε ο Τάσος Δουβίκας για να βρει ξανά δίχτυα απέναντι στην Τορίνο. Έπειτα από βαθιά μπαλιά ο Έλληνας επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έμεινε όρθιος παρά την πίεση κι εκτέλεσε ιδανικά στο τετ-α-τετ για το 1-0 της Κόμο.
Κάπως έτσι έφτασε αισίως τα δέκα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των Ιταλών κι έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας με διψήφιο αριθμό τερμάτων τη φετινή περίοδο!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
