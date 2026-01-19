Με τον Νίκο Παθ σε μεγάλα κέφια η Κόμο του Τάσου Δουβίκα διέλυσε τη Λάτσιο με 3-0 στη Ρώμη και παρέμεινε γερά σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Είχε να πανηγυρίσει «διπλό» επί της Λάτσιο σε αγώνα πρωταθλήματος από τη δεκαετία του 50! Το παρελθόν ωστόσο δεν την σταμάτησε από το να ελπίζει. Και χάρη σε μια ηγετική εμφάνιση του Νίκο Παθ, χαμογέλασε ξανά στη Ρώμη μετά από 70 ολόκληρα χρόνια! Η εκπληκτική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας πέρασε σαν «σίφουνας» από το «Ολίμπικο», αφού με δυο γκολ του Αργεντινού διέλυσε με 3-0 τη Λάτσιο και παρέμεινε σταθερά σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Μόλις στο 2΄το γκολ του Μπατουρίνα έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους κι από εκεί και πέρα πήρε τη σκυτάλη ο πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρχικά στο 24΄έγραψε το 2-0 με όμορφο τελείωμα, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα δεν κατάφερε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ από την άσπρη βούλα.

Το χαμένο πέναλτι ωστόσο αποδείχθηκε απλώς ένα πισωγύρισμα, καθώς ο Αργεντινός πήρε το αίμα του πίσω στο 49΄. Όταν είδε τη μπάλα να στρώνεται στο ημικύκλιο της περιοχής κι εκτέλεσε με φανταστικό πλασέ στα δίχτυα για το τελικό 3-0. Στο 82΄ο πρωταγωνιστής του αγώνα έδωσε τη θέση του στον Τάσο Δουβίκα που ολοκλήρωσε το ματς απέναντι στη Λάτσιο, η οποία περιορίστηκε στην 9η θέση της Serie A.

Νωρίτερα Κρεμονέζε και Βερόνα έμειναν στο 0-0, με την πρώτη να παραμένει σε ασφαλή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη και την τελευταία βυθισμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.