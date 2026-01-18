Το πρώτο γκολ του Φίλκρουγκ με τα Ροσονέρι χάρισε τη νίκη στη Μίλαν που επιβλήθηκε με 1-0 επί της Λέτσε και παρέμεινε στο κατόπι της Ίντερ.

Προσγειώθηκε στο Μιλάνο μέσα στην χειμερινή περίοδο και με το καλημέρα έκανε αισθητή την παρουσία του στη Μίλαν. Με το πρώτο του γκολ στα Ροσονέρι, ο Νίκλας Φίλκρουγκ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 1-0 επί της Λέτσε στο «Σαν Σίρο» και την κράτησε στο -3 από την κορυφή.

Αν και η Μίλαν μπήκε ζεστά στο ματς με χαμένη ευκαιρία του Γκάμπια (7΄) και ακυρωθέν γκολ του Λεάο δυο λεπτά αργότερα, η συνέχεια δεν ήταν η ίδια με το 0-0 να παραμένει μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Η έλλειψη ευκαιριών συνεχίστηκε και στα πρώτα λεπτά του β΄μέρους, ώσπου ο Κρίστιαν Πούλισικ να σπαταλήσει με τεράστια φάση όταν ο Φαλκόνε του αρνήθηκε το γκολ με σπουδαία επέμβαση στο 62΄.

Τελικά τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Φίλκρουγκ στο 76΄, ο οποίος με άψογη κεφαλιά άνοιξε λογαριασμό με τη Μίλαν διαμόρφωσε το τελικό 1-0 που κράτησε την ομάδα του Αλέγκρι στη δεύτερη θέση και σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Μίλαν (Μιασμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Ντε Βίντερ, Εστουπινιάν, Σαλεμάκερς (80΄Ατεκαμέ), Ρίτσι (73΄Λόφτους-Τσικ) , Ραμπιό, Τζασάρι (87΄Μόντριτς), Λεάο (87΄Ενκουνκού), Πούλισικ (73΄Φίλκρουγκ)