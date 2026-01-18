Ο Μαντράγκορα σκόραρε ενάντια στην Μπολόνια και αφιέρωσε το γκολ του στον ιδιοκτήτη της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο, που έφυγε από τη ζωή.

Η Φιορεντίνα αποχαιρέτησε αυτές τις μέρες έναν δικό της άνθρωπο, με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ρόκο Κομίσο, να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Το πρώτο ματς των Βιόλα μετά το θλιβερό αυτό γεγονός ήταν για το πρωτάθλημα ενάντια στην Μπολόνια, με τον Μαντράγκορα να σκοράρει και να αποτίει φόρο τιμής στον θανόντα.

Αφότου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Ιταλός χαφ κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του, πήρε μια φανέλα με το όνομα Ρόκο στην πλάτη και την έδειξε στην κάμερα, φιλώντας τη στη συνέχεια.

Ο Κομίσο είχε αγοράσει τη Φιορεντίνα το 2019 και υπό την ηγεσία του, το κλαμπ έφτασε δις στον τελικό του Conference League, χάνοντας σε αμφότερους από Γουέστ Χαμ και Ολυμπιακό, το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.