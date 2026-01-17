Βυθίστηκε στο πένθος η Φιορεντίνα: Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της, Ρόκο Κομίσο

Ημέρα πένθους για τη Φιορεντίνα αλλά και όλη την πόλη είναι η 17η Ιανουαρίου καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο πρόεδρος της, Ρόκο Κομίσο.

Μία σπουδαία φυσιογνωμία στην ιστορία της Φιορεντίνα και ένα όνομα που θα βρίσκεται για πάντα στην ατμόσφαιρα της ομάδας καθώς το έχει δώσει στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Ο Ρόκο Κομίσο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01) μετά από μάχη που έδωσε για τη ζωή του τους τελευταίους μήνες, βυθίζοντας στη θλίψη το κλαμπ αλλά και την πόλη της Φλωρεντίας.

Ο Ιταλός παράγοντας με αμερικανικές ρίζες είχε αναλάβει τις τύχες του ιταλικού συλλόγου το 2019 και έκτοτε τον οδήγησε σε δύο ευρωπαϊκούς τελικούς στο Conference League (έχασε και τους δύο με Γουέστ Χαμ και Ολυμπιακό) και τον επανέφερε στις «πάνω» θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Παράλληλα είχε μετοχές στη NY Cosmos στις ΗΠΑ ενώ ήταν και CEO της εταιρίας Mediacom. Συγκινητική ήταν η ανακοίνωση της Φιορεντίνα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη του, και η Φιορεντίνα έγινε δική του πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ρόκο ανέλαβε την ομάδα των Βιόλα και άρχισε να αγαπά τους οπαδούς της, τα χρώματά της και την πόλη της Φλωρεντίας. «Φωνάξτε με Ρόκο», έλεγε απλά σε όλους, με την εξαιρετική του ενσυναίσθηση. Και ήταν πάντα κοντά στη Φλωρεντία και τους Φλωρεντινούς, στην καθημερινότητά τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης περιόδου της έκτακτης ανάγκης της Covid, όταν η καμπάνια «Forza e Cuore» διέθεσε σημαντικές δωρεές στα νοσοκομεία της πόλης.

Το Rocco B. Commisso Viola Park , το σπίτι της Φιορεντίνα, θα φέρει για πάντα το όνομά του. Ένα ανεξίτηλο σημάδι στοργής και της επιθυμίας να κοιτάξει το μέλλον των νέων. Τα δικά του αγόρια που μεγάλωσαν στην ακαδημία νέων, κερδίζοντας τρόπαια νέων και συνεχίζοντας το ταξίδι τους στις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών της Φιορεντίνα. Υπό την καθοδήγησή του, η Φιορεντίνα έφτασε σε δύο τελικούς Conference League και σε έναν τελικό Coppa Italia»