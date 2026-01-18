Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών της Ρόμα και της Φιορεντίνα λίγο πριν τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστική της Serie A.

Οπαδοί της Ρόμα και της Φιορεντίνα φέρεται πως συγκρούστηκαν μεταξύ τους λίγο πριν την έναρξη των παιχνιδιών στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι φίλοι των Τζαλορόσοι κατευθυνόντουσαν βόρια προς το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν την ομάδα της πόλης, ενώ οι φίλοι των Βιόλα ταξίδευαν προς την Μπολόνια για το αντίστοιχο δικό τους παιχνίδι, που γίνεται στη μνήμη του προέδρου της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο. Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, η συμπλοκή των οπαδών συνέβη σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Τα επεισόδια προκάλεσαν ένταση και πρόβλημα στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει περαιτέρω ανακοίνωση για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έξαρση της βίας στα γήπεδα της Ευρώπης, ένα πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο.