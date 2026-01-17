Η Γιουβέντους είδε το αήττητό της να... χάνεται στη Σαρδηνία, αφού ηττήθηκε με 1-0 από την Κάλιαρι. Στην 5η θέση και στο -10 από την κορυφή.

Πισωγύρισμα για τη Γιουβέντους, αφού έπειτα από αήττητο έξι αγώνων (πέντε νίκες σε αυτό το διάστημα) στη Serie A γνώρισε την εκτός έδρας ήττα 1-0 από την Κάλιαρι. Ετσι, η «Μεγάλη Κυρία» βρέθηκε στην 5η θέση (ισοβαθμεί με τη Ρόμα, αλλά με ματς περισσότερο) και στο -10 από την κορυφή. Σημαντικό βήμα παραμονής για τους γηπεδούχους, αφού βρέθηκαν στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι Μπιανκονέρι είχαν την υπεροχή από το πρώτο λεπτό του αγώνα μα δυσκολεύονταν να φτάσουν στο γκολ, με το VAR να παίρνει πίσω πέναλτι που τους δόθηκε στο 15ο λεπτό για μαρκάρισμα στον Μιρέτι. Εντέλει, οι Σαρδηνοί κατόρθωσαν να κρατήσουν το μηδέν μέχρι την ανάπαυλα, με τη Γιούβε να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο ημίχρονο.

Ωστόσο, στο 65ο λεπτό, ήρθαν τα πάνω, κάτω, με τους γηπεδούχους να παίρνουν από το πουθενά το προβάδισμα! O Γκαετάνο εκτέλεσε το φάουλ και ο Ματζιτέλι έπιασε το μονοκόμματο σουτ από το ύψος της περιοχής, αιφνιδιάζοντας τον Περίν και κάνοντας το 1-0. Η Γιουβέντους πίεσε μέχρι το φινάλε, με τον Καπρίλε να αποκρούει διαδοχικές προσπάθειες των Καλουλού και Γιλντίζ, ενώ σε μία περίπτωση σώθηκε από το δοκάρι, όταν το σουτ του Τούρκου δεν κατέληξε στα δίχτυα.