Η Μπολόνια απέκτησε τον ύψους 1.96μ. Έιβιντ Χέλαντ από την Μπραν, έναντι επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Την πρώτη της μεταγραφή για τον Ιανουάριο ολοκλήρωσε η Μπολόνια, που απέκτησε τον Έιβιντ Χέλαντ από την Μπραν έναντι επτά εκατομμυρίων ευρώ. Ο Νορβηγός... γίγαντας, ύψους 1.96μ., υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με τους Ροσομπλού, που προσθέτουν έναν πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους.

Ο 20χρονος στόπερ έκανε πριν από μερικούς μήνες και το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, ενώ με την Μπραν μέτρησε 63 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ, παίζοντας φέτος και στο Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος αμυντικός της ιταλικής ομάδας είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Ρότζερ Χέλαντ, που αγωνίστηκε σε Μπραν, Μπρόντμπι, Λίλεστρομ και Φρέντρικσταντ μεταξύ 1993 και 2005, παίζοντας δύο φορές και με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Ο... Χέλαντ τζούνιορ δείχνει από νωρίς ότι έχει τα φόντα να ξεπεράσει τον πατέρα του, όντας πλέον συμπαίκτης του Μπάμπη Λυκογιάννη σε ομάδα της Serie A, η οποία μάχεται για ένα ακόμη ευρωπαϊκό εισιτήριο.