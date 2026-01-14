Η Ίντερ επικράτησε δύσκολα 1-0 της Λέτσε και άνοιξε την ψαλίδα από Μίλαν και Νάπολι.

Η Ίντερ αν και δυσκολεύτηκε κόντρα στη Λέτσε, εντούτοις κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της, επικράτησε 1-0 και βρέθηκε στο +6 από τη Μίλαν, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Νερατζούροι έβγαλαν αντίδραση μετά την ισοπαλία με τη Νάπολι, πήραν το τρίποντο, αλλά και βαθμολογική ανάσα. H Ιντερ μπήκε δυνατά, πίεσε και είχε καλές στιγμές με Ζιελίνσκι και Τουράμ, χωρίς όμως να βρει το γκολ. Οι Νερατζούρι πίεσαν και λίγο πριν το τέλος του α' μέρους πλησίασαν στο γκολ, αλλά τόσο η κεφαλιά του Τουράμ όσο και το σουτ του Μχιταριάν δε βρήκαν στόχο. Με την έναρξη του β' μέρους, η Ίντερ δημιούργησε μεγάλη φάση: αρχικά ο Φαλκόνε απέκρουσε με το ένα χέρι κεφαλιά του Μπαρέλα, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ντιούφ σούταρε άουτ. H είσοδος των Εσπόζιτο και του Λαουτάρο έφερε αποτέλεσμα, αφού στο 78' ο πρώτος διαμόρφωσε το 1-0. Λίγο αργότερα άγγιξε και το δεύτερο γκολ, όταν απέφυγε τον αντίπαλό του με προσποίηση και σούταρε ελάχιστα άουτ.