Η Γιουβέντους διέλυσε με 5-0 την Κρεμονέζε, πάτησε τετράδα και βρέθηκε στο -4 από την κορυφή της Serie A.

Η Γιουβέντους ήταν καταιγιστική, διέλυσε με 5-0 την Κρεμονέζε και πάτησε τετράδα, ενώ παράλληλα μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς, αλλά με ματς περισσότερο. Μετά την εύκολη επικράτηση κόντρα στη Σασουόλο, η «Μεγάλη Κυρία» συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην αντίπαλο και έφτασε στο τρίποντο που την κρατά σε επαφή με το ρετιρέ. Στο πρώτο τέταρτο είχαν σχεδόν τελειώσει όλα για τους γηπεδούχους, αφού προηγήθηκαν με 2-0. Στο 12' ο Μπρέμερ άνοιξε το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ντέιβιντ από ασίστ του Τουράμ σημείωσε το δεύτερο γκολ Στο 35' ο Γιλντίζ αστόχησε από την άσπρη βούλα, αλλά πήρε το ριμπάουντ και σημείωσε το 3-0. Αυτογκόλ του Τερατσιάνο στο 48' για το 4-0 από προσπάθεια του ΜακΚένι, ενώ το 5-0 διαμόρφωσε ο ΜακΚένι στο 64ο λεπτό.

Στο άλλο ματς, βήμα παραμονής έκανε η Τζένοα, η οποία επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Κάλιαρι. Ετσι, οι Γενοβέζοι βρέθηκαν συγκατοικούν με την ομάδα της Σαρδηνίας στην 15ην θέση και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Κολόμπο, Φρέντρουπ και Όστιγκαρντ τα τέρματα των νικητών.