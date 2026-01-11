O Eνκουνκού με γκολ στο 90' έσωσε τον βαθμό για τη Μίλαν στο «Αρτέμιο Φράνκι» κόντρα στην Φιορεντίνα, όμως η ομάδα του έμεινε στο -2 από την κορυφή.

Η Μίλαν δεν μπόρεσε να περάσει νικηφόρα από το «Αρτέμιο Φράνκι», αν και στο τέλος της αναμέτρησης μόνο... χαρούμενη μπορεί να είναι από την εξέλιξη. Οι Ροσονέρι με γκολ στο 90' απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από την Φιορεντίνα και έμεινε στο -2 από την κορυφή της Serie A.

Περισσότερα σε λίγο...