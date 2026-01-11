Η Νάπολι του Αντόνιο Κόντε κοντράρεται με την Ίντερ, ενάντια στην οποία ο Ιταλός προπονητής δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην καριέρα του στους πάγκους.

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ίντερ και Νάπολι το βράδυ της Κυριακής (21:45, Cosmote Sport 2) δεσπόζει στο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της Serie A, με τους Νερατζούρι να θέλουν νίκη προκειμένου να ξεφύγουν περαιτέρω στην κορυφή της βαθμολογίας.

Και μπορεί οι γηπεδούχοι να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και να προέρχονται από έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, ωστόσο το γεγονός ότι έχουν απέναντί τους τον πρώην προπονητή τους, Αντόνιο Κόντε, μειώνει την αισιοδοξία στην μπλε μεριά του Μιλάνου.

Βλέπετε, ο 56χρονος κόουτς δεν έχει ηττηθεί ποτέ ενάντια στην Ίντερ από τότε που ακολούθησε τον δρόμο της προπονητικής! Σε εννέα ματς συνολικά, ο Κόντε μετρά πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, έχοντας αντιμετωπίσει τους Νερατζούρι με τις Αταλάντα και Γιουβέντους, πριν αναλάβει τους Παρτενοπέι.

Από τότε δε που πήγε στον ιταλικό Νότο, έχει να επιδείξει απέναντί τους μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι εκτός έδρας, έχει να πανηγυρίσει νίκη από το 2013 και το 2-1 με τη Γιουβέντους, έχοντας έκτοτε άλλες δύο ισοπαλίες στο «Τζουζέπε Μεάτσα».