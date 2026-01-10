Ο πρώην παίκτης της Ίντερ, Αντόνιο Κασάνο, τα «έβαλε» με τον Σιμόνε Ιντζάγκι, σχετικά με την θητεία του Ίταλού προπονητή στον πάγκο της Ίντερ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Ίντερ, Μίλαν και Ρεάλ Μαδρίτης, Αντόνιο Κασάνο σε πρόσφατες δηλώσεις του «κατακεραύνωσε» τον Σιμόνε Ιντζάγκι αναφορικά με την θητεία του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο των Νερατζούρι.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής στο τελευταίο επεισόδιο του Podcast, το οποίο διατηρεί μαζί με άλλους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και φίλους του και ονομάζεται «Viva El Futbol», μίλησε σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα αυτό το διάστημα υπό τις οδηγίες του Ρουμάνου Κρίστιαν Κίβου, κάνοντας μία άμεση αναφορά και στην 4ετή θητεία του Ιντζάγκι στην ομάδα, η οποία σύμφωνα με τον Κασανό ήταν εντελώς αποτυχημένη.

«Η 4ετή θητεία του Ιντζάγκι στην Ίντερ ήταν μία καταστροφή. Είχε την πιο δυνατή ομάδα συγκριτικά με τους συνδιεκδικητές του και θα έπρεπε να είχε κερδίσει 4 από τα 4 πρωταθλήματα, αλλά αντιθέτως τα έκανε θάλασσα!».

🚨🗣 Antonio cassano ATTACKS Simeone Inzaghi:



"4 years he was a disaster. He had the strongest team and should have won 4 Scudetti out of 4, but instead he made a mess!" pic.twitter.com/KsF8uuiP4J January 9, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πάλαι ποτέ Ιταλός επιθετικός καταφέρεται εναντίον του 49χρόνου τεχνικού. Τόσο μετά τον χαμένο τελικό του Champions League τον περασμένο Μάιο, όσο και στο πρώτο Podcast της τρέχουσας σεζόν στα τέλη Αυγούστου, ο Κασάνο μίλησε με σκληρά λόγια για τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική Ιταλίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Κατέστρεψε την ομάδα την μία ημέρα και την αμέσως επόμενη μετακόμισε στην Αλ Χιλάλ για τα λεφτά».

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι κατέφτασε στην Ίντερ το καλοκαίρι του 2021 από την Λάτσιο και σε τέσσερα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Ιταλίας, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ιταλίας, αλλά το μεγαλύτερο του επίτευγμα ήταν πως πήγε την ομάδα του Μιλάνο σε δύο τελικούς Champions League το 2022 και το 2025, χάνοντας τους όμως αμφότερους από την Μάντσεστερ Σίτι (1-0) και την Παρί Σεν Ζερμέν (5-0) αντίστοιχα.