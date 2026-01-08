Η Τζένοα έφτασε κοντά σε ένα τεράστιο διπλό, όμως η Μίλαν ισοφάρισε στις καθυστερήσεις σε 1-1, με τους Γενοβέζους να χάνουν πέναλτι στη συνέχεια!

Και πάλι καλά να λένε στη Μίλαν! Η Τζένοα έφτασε πολύ κοντά σε ένα τεράστιο διπλό μέσα στο Σαν Σίρο, ωστόσο ο Λεάο χτύπησε στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν στη συνέχεια και πέναλτι...

Οι Γενοβέζοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό, με τον Κολόμπο να εκμεταλλεύεται αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και να τους αφήνει πίσω στο σκορ.

Αναμενόμενα, οι Μιλανέζοι είχαν την υπεροχή στη συνέχεια αλλά δεν μπορούσαν να βρουν δίχτυα, με τον Πούλισικ να τα καταφέρνει στο 61' μα το γκολ να ακυρώνεται για χέρι. Εντέλει, ο Λεάο λύτρωσε την ομάδα του ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ωστόσο, η Τζένοα είχε μία ακόμη ευκαιρία για το διπλό, καθώς πρόλαβε να κερδίσει πέναλτι στη συνέχεια, με τον Στάντσιου όμως να στέλνει την μπάλα εκτός εστίας! Το τελικό 1-1 άφησε τη Μίλαν στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A και την Ίντερ, με τους φιλοξενούμενους από την άλλη να βρίσκονται στο +3 από την τελευταία τριάδα.

Ολική επαναφορά για την Κάλιαρι

Νωρίτερα, η Κάλιαρι έκανε χαλάστρα στην Κρεμονέζε, επιστρέφοντας από το 2-0 εκτός έδρας. Τα γκολ των Γιόνσεν (4') και Βάρντι (29') έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως οι Αντοπό (51') και Τρεπί (88') χάρισαν τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στους Σαρδηνούς.