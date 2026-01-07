Ο Σεσκ Φάμπρεγας αποθέωσε τον Τάσο Δουβίκα για την εμφανίση και τα δύο του τέρματα εναντίον της Πίζα.

Η Κόμο ταξίδεψε χθες μέχρι την Πίζα για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στα πλαίσια της εμβόλιμης 19ης αγωνιστικής της Serie A και επικράτησε χάρη στα τέρματα των Περόνε (68') και Τάσο Δουβίκα (76', 90+6'), που ψηφίστηκε κιόλας ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, συνεχίζοντας έτσι την φετινή «ξέφρενη» πορεία της και πλέον βλέπει...στα αστέρια.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Σεσκ Φάμπρεγας, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης αποθέωσε τον Έλληνα επιθετικό για την εκπληκτική του εμφάνιση και τα δύο τέρματα που πέτυχε και του χάρισαν την νίκη, ενώ στάθηκε και στην ποιότητα, αλλά και το ταλέντο του 26χρόνου διεθνή επιθετικού.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος για εκείνον. Ο Δουβίκας βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο και σκοράρει σημαντικά γκολ για εμάς». «Δουλεύει απίστευτα σκληρά για την ομάδα και διαθέτει τη σωστή νοοτροπία. Στα 26 του χρόνια έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης», συμπλήρωσε ο Καταλανός τεχνικός.

Η Κόμο χάρη στα κρίσιμα, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Φάμπρεγας, γκολ του Δουβίκα «ανέβηκε» στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, με 33 βαθμούς, στο -3 από Ρόμα και Γιουβέντους, που έχουν αμφότερες όμως ένα παιχνίδι περισσότερο και μπορεί να ονειρεύεται πλεόν με αξιώσεις την έξοδο της στην League Phase του Champions League.