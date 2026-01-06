Η Γιουβέντους θύμισε τον καλό της εαυτό απέναντι στη Σασουόλο, την οποία υπέταξε με 3-0 κι έβαλε ξανά μπρος τις μηχανές για έξοδο στο Champions League.

Η μάχη για την έξοδο στο Champions League καλά κρατεί, με τη Γιουβέντους να απαντάει στις νίκες των Κόμο και Ρόμα για να κάνει άλμα τετράδας στη Serie A. Χάρη σε μια πειστική εμφάνιση στην έδρα της Σασουόλο, η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι πήρε τη νίκη με 3-0 κι έδειχνε να συνέρχεται ενόψει του κρίσιμου δεύτερου μισού της σεζόν.

Οι Μπιανκονέρι δεν άργησαν να πάρουν το προβάδισμα, καθώς μόλις στο 16΄το αυτογκόλ του Μουχαρέμοβιτς φρόντισε να τους βάλει σε θέση οδηγού. Οι φιλοξενούμενοι εξακολουθούσαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και μετά το προβάδισμα, όμως το τρίποντο κλείδωσε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στο β΄μέρος.

Αρχικά στο 62΄ο Ντέιβιντ έβγαλε τον Μιρέτι σε θέση νολής κι ο τελευταίος εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-0, ενώ στιγμές αργότερα ο Καναδός άλλαξε ρόλους κι έγινε εκτελεστής, όταν ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 3-0.

Η Σασουόλο στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησε να βρει το γκολ της τιμής, αλλά έπεσε πάνω στον σταθερότατο Ντι Γκρεγκόριο ο οποίος κράτησε απαραβίαστη την εστία και μακριά την οποία «ανορθογραφία» από την εμφάνιση των Μπιανκονέρι.

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Κουμέινερς, Τουράμ, Λοκατέλι, ΜακΚένι (75΄Ζοάο Μάριο), Καμπιάσο (85΄Καμπάλ), Μιρέτι, Γιλντίζ (85΄ Άντζιτς), Ντέιβιντ (75΄Οπεντά)