Με τον Τάσο Δουβίκα βασικό στην αρχική ενδεκάδα, η Κόμο επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε, εδραιώνοντας για τα καλά την θέση της στην εξάδα της Serie A.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για την Κόμο του δικού μας Τάσου Δουβίκα. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε εντός έδρας και πήρε το πολύτιμο «τρίποντο» που την εδραιώνει για τα κάλα στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A και τους 30 βαθμούς, στο -2 από την πέμπτη Γιουβέντους, με το όνειρο της Ευρώπης να έχει μετατραπεί πλέον σε υπαρκτό σενάριο.

Στο 18ο λεπτό ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Λούκας Ντα Κούνια ευστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Μεγάλη ευκαιρία και για το Δουβίκα στο 37' να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του, με τον Έλληνα επιθετικό να δέχεται ωραία πάσα από τον Χεσούς Ροντρίγκεζ, η οποία όμως «κόπηκε» από την αντίπαλη άμυνα. Η Ουντινέζε δεν κατάφερε να απειλήσει καθόλου στο πρώτο μέρος την εστία του Μπούτεζ, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, όντας πίσω στο σκορ.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου η Ουντινέζε μπήκε δυναμικά στο γήπεδο, είχε διπλή ευκαιρία να σκοράρει στο 47', ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Έκελενκαμπ σούταρε από το όριο της μικρής περιοχής με τον Μπούτεζ να κάνει σωτήρια επέμβαση και να στέλνει την μπάλα κόρνερ προτού καταλήξει στην εστία.

Ακολούθησε ένα δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να τρέχουν πάνω κάτω και εν τέλει ο Ζανιόλο ήταν εκείνος που κατάφερε να σπάσει την άμυνα των γηπεδούχων και να σκοράρει, με το γκολ όμως τελικά να μην μετράει, μετά από την παρέμβαση του VAR που έκρινε ότι ο Ιταλός επιθετικός βρισκόταν σε θέση offside.

Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για τον Δουβίκα στο 59', με τον διεθνή επιθετικό να βγαίνει τετ α τετ με τον Παντέλι, χωρίς όμως να καταφέρνει να ευστοχήσει, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας. Από το 70΄ και έπειτα η Κόμο άρχισε να κατεβάζει τον ρυθμό του αγώνα και να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και εν τέλει πήρε την νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς, συνεχίζοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φετινή «ξέφρενη» πορεία της.