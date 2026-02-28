Με τον Τάσο Δουβίκα να οδηγεί την Κόμο στην ανατροπή, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας υπέταξε με 3-1 τη Λέτσε και βρέθηκε στο -2 από την πρώτη τετράδα της Serie A.

Δεν έχει ταβάνι η φετινή Κόμο, η οποία βλέπει μόνο τα... αστέρια! Με τον Τάσο Δουβίκα να οδηγεί το άρμα με ακόμα ένα γκολ, η ομάδα του Σεκ Φάμπρεγκας λύγισε με ανατροπή 3-1 τη Λέτσε και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας, με δυο βαθμούς να τη χωρίζουν προσωρινά από τις θέσεις του Champions League.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Κουλιμπαλί στο 13΄, η Κόμο έφτασε στη ισοφάριση πέντε λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Δουβίκα που σκόραρε με κλασική κίνηση σέντερ φορ κι ανέβηκε στη δεύτερη θέση των κορυφαίων σκόρερ της Serie A με εννέα γκολ.

Οι γηπεδούχοι πήραν τα πάνω τους και κατάφεραν να σφραγίσουν τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Ροντρίγκες (35΄) και Κεμπφ (44΄) για το τελικό 3-1 που τη διατηρεί σε ευρωπαϊκή τροχιά.