Ρόμα - Τζένοα 3-1: Τριάρα και στο -3 από την κορυφή
Η Ρόμα επικράτησε 3-1 της Τζένοα και προσπέρασε τη Γιουβέντους ανεβαίνοντας στην πρώτη τετράδα της Serie A. Η αναμέτρηση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα για τους δύο προπονητές. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει περάσει συνολικά οκτώ χρόνια στον πάγκο της Τζένοα σε δύο διαφορετικές θητείες, ενώ ο πρώην αρχηγός της Ρόμα, Ντανιέλε ντε Ρόσι, επέστρεψε στο «Ολίμπικο» για πρώτη φορά μετά την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Ρόμα άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο, όταν ο Ματίας Σουλέ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και πέτυχε το 1-0. Στο 19ο λεπτό ο Κονέ πέτυχε το 2-0 από ασίστ του Φέργκιουσον. Στο 31ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ με σκόρερ τον Φέργκιουσον. Οι Γενοβέζοι μείωσαν στο 87' με τον Εκατορ.
