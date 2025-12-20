Η Γιουβέντους επέβαλε την ισχύ της απέναντι στη Ρόμα (2-1) και... αναπνέει στον σβέρκο της, στην κούρσα για την τετράδα.

Το ήθελε περισσότερο, το άξιζε και το πήρε. Η Γιουβέντους συνδύασε μια πολύ καλή εμφάνιση με σπουδαία νίκη επί της Ρόμα (2-1). Έτσι, οι Μπιανκονέρι εκτροχίασαν ξανά τους Τζαλορόσι από τις τις ράγες της κορυφής και τους πλησίασαν στον έναν βαθμό για να βρεθούν μια ανάσα από την πρώτη τετράδα της Serie A. Στον πάγκο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί, έμεινε για ακόμη ένα ματς ο Κώστας Τσιμίκας.

Η Γιούβε μπήκε εξ αρχής με ορμή στο παιχνίδι και μπόρεσε να σπάσει την ισορροπία λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους. Στο 44' Γιλντίζ, Καμπιάσο και Κονσεϊσάο έκρυψαν την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο τελευταίος με τρομερό αριστερό σουτ την εμφάνισε στα δίχτυα για να δικαιωθεί για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του λίγο νωρίτερα και να βάλει σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Οι Μπιανκονέρι δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ που θα απέβαλε το άγχος από τους ώμους τους και το βρήκαν στο 70' με τον Οπεντά να λέει «ευχαριστώ» στον ΜακΚένι και να σκοράρει σε κενή εστία για το 2-0. Η Ρόμα αφυπνίστηκε, μπήκε ξανά στο παιχνίδι με τον Μπαλντάντσι στο 76' αλλά είδε τη Γιουβέντους να προστατεύει άψογα το προβάδισμά της και να φτάνει στο πολύ σημαντικό τρίποντο.

Νωρίτερα, η Λάτσιο έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με την Κρεμονέζε και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στην εξάδα.