Η παντοδυναμία της οικογένειας Ανιέλι υπό αμφισβήτηση και η Γιουβέντους μπροστά σε ένα ιδιοκτησιακό σταυροδρόμι που θα αλλάξει το DNA και την ιστορία της.

Δεν υπάρχει σύλλογος αυτού του μεγέθους, που να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα επώνυμο, με μια οικογένεια. Ανιέλι και Γιουβέντους. Σχεδόν ταυτόσημες έννοιες. 102 χρόνια, 82 από τα 83 τρόπαια της ομάδας στη Serie A, το Champions League και κάθε άλλη διοργάνωση φέρουν την ίδια υπογραφή, όπως περήφανα λέει και ο Τζον Έλκαν.

Εγγονός του Τζάνι Ανιέλι από την πλευρά της μητέρας του και τελευταίος του οίκου που κάθεται στον «μπιανκονέρο» θρόνο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη Γιούβε στα χέρια οποιουδήποτε μη... Ανιελοαίματου. Αν και υπάρχει μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που όχι απλά τη φαντάζεται σε διαφορετικά χέρια, αλλά οραματίζεται και μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο λόγος για την Tether, που έριξε στο τραπέζι της Exor - της επενδυτικής εταιρείας των Ανιέλι - 1 δις για τη Βασίλισσα του Τορίνο.

Γιουβέντους: Η πρόταση της Tether για εξαγορά

Και όχι δεν μιλάμε για φήμες και σενάρια, αλλά για γεγονότα. Η Tether δεν φρόντισε απλά να χτυπήσει την πόρτα των Ανιέλι για την εξαγορά της Γιουβέντους, αλλά το... φώναξε και στον κόσμο.

Πριν λίγο καιρό με ανοιχτή επιστολή και απόλυτη σαφήνεια κατέθεσε επίσημη πρόταση για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τον Μπιανκονέρι. «Η Tether βρίσκεται σε θέση ισχυρής οικονομικής ευρωστίας και σκοπεύει να στηρίξει τη Γιουβέντους με σταθερό κεφάλαιο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική απόδοση στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Γιουβέντους να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο αθλητισμού και μέσων ενημέρωσης», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως είναι διατεθειμένη να επενδύσει 1 δις ευρώ για χάρη της Βέκια Σινιόρα.

Η Tether είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και κυρίως γνωστή ως ο εκδότης του USDT (Tether), του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου stablecoin στον κόσμο — ενός ψηφιακού νομίσματος που δείχνει αξία σταθερά δεμένη με το δολάριο ΗΠΑ. Η εταιρεία ωστόσο δεν... ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε να αγοράσει τη Γιουβέντους.

Η μπιανκονέρα καρδιά ενός αποφασισμένου CEO

Ήδη η Tether έχει στον έλεγχό της περισσότερο από 10% των μετοχών του συλλόγου (οι Ανιέλι έχουν το 65,4%), ούσα μια από τις ισχυρές μειοψηφικές δυνάμεις του πακέτου του club. Και αυτό διότι ο CEO της τυγχάνει να δηλώνει ισόβια ερωτευμένος με τη Γιούβε.

«Η Γιουβέντους είναι κομμάτι της ζωής μου. Μεγάλωσε με αυτή την ομάδα και ως αγόρι έμαθα τι σημαίνει αφοσίωση, αυταπάρνηση και ευθύνη παρακολουθώντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και την επιτυχία και τις δυσκολίες», είπε ο Πάολο Αρντόινο.

Ο Ιταλός επικεφαλης της Tether είναι οπαδός των Μπιανκονέρι και μάλιστα ένθερμος. Συχνά χρησιμοποιεί τη φωνή του για να μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα της ομάδας, έχοντας κατοχυρώσει το - ατυχές ίσως, από τη στιγμή που θυμίζει Ντόναλντ Τραμπ - μότο «Make Juventus Great Again».

«Θα ήθελα τον Μπαπέ. Όμως πρέπει να επενδύσουμε στους νέους. Τον Ζιντάν και τον Ντελ Πιέρο τους λάτρευα μικρός οπότε θα ήθελα να τους ξαναδώ να δουλεύουν για τον σύλλογο. Δεν θα με πείραζε να έχουμε και τον Μουρίνιο. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν μας λείπουν οι οικονομικοί πόροι, μπορούμε να χρηματοδοτούμε τον σύλλογο για τα επόμενα 2000 χρόνια και να στοχεύσουμε στο τρεμπλ», δήλωσε πέρυσι.

Ο Αρντόινο είναι ο εκπρόσωπος της Tether στο διοικητικό συμβούλιο της Γιουβέντους, όμως είναι σαφές πως επιθυμεί να έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή στα πράγματα, να είναι αυτός που θα παίρνει τις αποφάσεις για την ομάδα της καρδιάς του. Ποιος δεν θα το ήθελε; Τα χρήματα άλλωστε, τα έχει...

Το ηχηρό «όχι» της Γιούβε, το timing και η γκρίνια

Όσο αποφασιστικά πάντως άνοιξε την πόρτα για μια νέα συνθήκη ο Αρντόινο και η Χέδερ, άλλο τόσο ηχηρά την... έκλεισε η οικογένεια Ανιέλι. Με συνοπτικές διαδικασίες. Γεμάτος χαμόγελο, ο Τζον Έλκαν, CEO της Exor, έβαλε τέλος στα όποια σενάρια: «Η Γιουβέντους, η ιστορία και οι αρχές μας δεν είναι προς πώληση».

Ξεκάθαρο «δεν πουλάμε» από τον σύλλογο. Κάτι που δεν... εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους οπαδούς. Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη στους τιφόζι των Μπιανκονέρι. Η πανδημία που ακολούθησε την πολυδάπανη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν καταστροφική για τη Γιουβέντους, μετά ήρθε η υπόθεση «Plusvalenza» για οικονομικές παρατυπίες, τιμωρίες, η αποχώρηση του Αντρέα Ανιέλι, οικονομική στενότητα... Μια πορεία γεμάτη ζόρια και σχεδόν συνεχή πτώση του επιπέδου. Το τελευταίο πρωτάθλημα ήρθε το 2020, η τελευταία πραγματικά καλή πορεία στο Champions League το 2017.

Για αυτό και το timing, η δημοσιότητα που έδωσε στην πρότασή η Tether μόνο τυχαία δεν είναι. Η αυτοκρατορία των Ανιέλι «τρίζει», πολλοί οπαδοί αισθάνονται πως η οικογένεια έχει δώσει ό,τι μπορούσε να δώσει στην ομάδα και τώρα μπροστά σε μια δελεαστική πρόταση την κρατά... αιχμάλωτη. Η υπομονή εξαντλείται και οι... Βασιλιάδες του Τορίνο αμφισβητούνται ανοιχτά.

Τόσο που ακόμη και μετά το «όχι» στην Tether, νέα σενάρια έκαναν την εμφάνισή τους, σενάρια που θέλουν σαουδαραβικό fund να ετοιμάζει πρόταση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ! Οι Ανιέλι κρατούν με νύχια και με δόντια τον θρόνο, αισθάνονται - και ίσως δικαίως βάσει όσων έχουν καταφέρει - πως μπορούν να κάνουν ξανά νικήτρια τη Γιούβε. Όλα παραμένουν ανοιχτά. Το μόνο σίγουρο είναι πως το... Game of Thrones των Μπιανκονέρι θα έχει πολύ ενδιαδέρον το 2026.