Ξεχειλίζουν από οργή οι φίλαθλοι της Φιορεντίνα, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον των παικτών της ομάδας μέσω απειλητικών μηνυμάτων στα social media.

Η κατάσταση στην Φιορεντίνα τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι Βιόλα διανύουν μία εφιαλτική σεζόν που, εάν τα πράγματα δεν μεταβληθούν άμεσα, κινδυνεύουν σοβαρά με υποβιβασμό. Μετά από 14 αγωνιστικές, το σύνολο του Πάολο Βανόλι βρίσκεται στον πάτο της Serie A με μόλις έξι βαθμούς, ενώ ακόμη δεν έχει γευτεί την χαρά της νίκης.

Η χθεσινή ήττα από την Σασουόλο (6/12, 3-1) έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Οι φίλαθλοι των Βιόλα είναι απογοητευμένοι και έξαλλοι με την κατάσταση της αγαπημένης τους ομάδας, ωστόσο κάποιοι εξ αυτών ξεπέρασαν τα όρια. Όπως έγινε γνωστό, ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα, καθώς και οι οικογένειές τους, δέχθηκαν απειλητικά μηνύματα με τον σύλλογο να τοποθετείται δημόσια για το συμβάν καταδικάζοντας τις πράξεις των φιλάθλων, στηρίζοντας παράλληλα τους παίκτες.

Η ανακοίνωση της Φιορεντίνα

«Η Φιορεντίνα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και τη βαθύτατη συμπαράστασή της προς τους παίκτες και τις οικογένειές τους, μετά τις απαράδεκτες και ντροπιαστικές απειλές που δέχθηκαν τις ώρες που ακολούθησαν την ήττα στο Ρέτζιο Εμίλια απέναντι στη Σασουόλο.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, ούτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της κοινωνίας μας. Ο σύλλογος ήρθε άμεσα σε επικοινωνία με τα μέλη του και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ευημερία των παικτών, των μελών του προσωπικού, των αγαπημένων τους προσώπων και των οικογενειών που εμπλέκονται.

Η Φιορεντίνα, ευχαριστώντας τους πολλούς φιλάθλους που ήδη εξέφρασαν την αγάπη και τη στήριξή τους μετά τα ατυχέστατα αυτά γεγονότα, επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ χώρος για εκφοβισμό, μίσος ή βία. Η δέσμευσή μας για την προστασία των παικτών μας και των οικογενειών τους παραμένει απόλυτη».