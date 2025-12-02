Η αποθεωτική ανάρτηση της UEFA για το υπέροχο σε δημουργία γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στη Φλωρεντία και έκρινε τη νίκη επί της Φιορεντίνα.

Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη Φλωρεντία και χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς πήρε σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα (0-1). Ο Δικέφαλος πανηγύρισε υπερπολύτιμο τρίποντο, στο πρώτο της «διπλό» επί ιταλικού εδάφου, καθώς έφτασε τους 7 βαθμούς και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League, έχοντας φυσικά αρκετές πιθανότητες και για το στόχο της 8αδας.

Η φάση του γκολ του διεθνή Σέρβου μεσοεπιθετικού προήλθε από μια άριστα δομημένη επίθεση από τα αριστερά. Πινέδα και Πήλιος «άλλαξαν» την μπάλα τρεις φόρες, ο Μεξικανός έβγαλε τη σέντρα, ο Έλληνας αριστερός μπακ κινήθηκε κεντρικά και πήρε τη γυριστή κεφαλιά, την οποία «μετέτρεψε» σε ασίστ ο «Γκάτσι» με τελείωμα μιας επαφής.

Η UEFA «υποκλίθηκε» στο Δικέφαλο για αυτή τη φάση, καθώς ανέβασε video με το γκολ στα Social Media και σχολίασε: «Απόλυτη κλάση από την ΑΕΚ! Υπομονή και ακρίβεια».

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη αγωνιστική η Ένωση θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο της League Phase του Conference League, Σάμσουνσπορ, στη Σαμψούντα και θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αντίπαλο την Κραϊοβά.