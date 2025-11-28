Η εντυπωσιακή Κόμο συνεχίζει να ονειρεύεται την ευρωπαϊκή έξοδο, καθώς με τον Τάσο Δουβίκα να ανοίγει το δρόμο λύγισε με 2-0 την Σασουόλο και παρέμεινε στην πρώτη εξάδα.

Την έχει.... άχτι τη Σασουόλο και φάνηκε ξανά. Αφού στο Κύπελλο Ιταλίας, την είχε πληγώσει με γκολ και ασίστ, ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά απέναντί της κι έδειξε το δρόμο στην Κόμο για τη νίκη με 2-0 που κράτησε την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας εντός της πρώτης εξάδας και το όνειρο της Ευρώπης πιο ακμαίο από ποτέ.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 14΄, όταν έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του και με προβολή βρήκε δίχτυα για το έκτο του γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Τη νίκη της Κόμο κλείδωσε ο Μορένο από ασίστ του εξαιρετικού Νίκο Πας για το 2-0 στο 53΄που εδραίωσε τους γηπεδούχους στην πρώτη εξάδα της Serie A.