Ο Τάσος Δουβίκας επέστρεψε στα γκολ κόντρα στη Σασουόλο, όταν άνοιξε το σκορ για την Κόμο κι έγραψε το 1-0 με τελείωμα από κοντά.

Σε αγαπημένο θύμα του Τάσου Δουβίκα εξελίσσεται η Σασουόλο! Μετά από γκολ και ασίστ που σημείωσε εναντίον της στο Κύπελλο Ιταλίας, ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να σκοράρει εναντίον της και στο πρωτάθλημα.

Στο 14΄του αγώνα συγκεκριμένα κι έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Δουβίκα και ο τελευταίος με προβολή έγραψε το 1-0 στο 14΄. Ήταν το γκολ υπ΄αριθμόν έξι για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος μετράει και μια ασίστ σε 16 αγώνες τη φετινή σεζόν.