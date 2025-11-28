Δουβίκας: Άνοιξε το σκορ για την Κόμο με «φονικό» τελείωμα (vid)
Σε αγαπημένο θύμα του Τάσου Δουβίκα εξελίσσεται η Σασουόλο! Μετά από γκολ και ασίστ που σημείωσε εναντίον της στο Κύπελλο Ιταλίας, ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να σκοράρει εναντίον της και στο πρωτάθλημα.
Στο 14΄του αγώνα συγκεκριμένα κι έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Δουβίκα και ο τελευταίος με προβολή έγραψε το 1-0 στο 14΄. Ήταν το γκολ υπ΄αριθμόν έξι για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος μετράει και μια ασίστ σε 16 αγώνες τη φετινή σεζόν.
🚨🇮🇹 | GOAL: DOUVIKAS OPENS THE SCORING FOR COMO!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 28, 2025
Como 1-0 Sassuolo.
pic.twitter.com/E5gEEWC31D
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.