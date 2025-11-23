Το derby della Madonnina στη Μίλαν, η οποία επικράτησε 1-0 της Ιντερ και πλησίασε στο -2 από την κορυφή.

Το derby della Madonnina είχε τη σφραγίδα των Ροσονέρι, οι οποίοι επικράτησαν 1-0 (τυπικά φιλοξενούμενοι) της Ίντερ και βρέθηκαν στο -1 από τη Ρόμα. Σε έξι σερί ματς η Μίλαν δεν έχει χάσει, έχει πάρει τον αέρα των Νερατζούρι και πλέον μπήκε ξανά δυνατά στη μάχη του τίτλου. Δυο δοκάρια και χαμένο πέναλτι η Ιντερ.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 4ο λεπτό είχαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν, όμως ο Μενιάν με μεγάλη επέμβαση κράτησε το μηδέν. Η Ιντερ στο 27' πλησίασε στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Ατσέρμπι βρήκε το δοκάρι. Οι Νερατζούρι είχαν τον έλεγχο, αλλά και ακόμα ένα δοκάρι! Ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρέθηκε σε θέση βολής έπιασε το δυνατό σουτ, αλλά ο Μενιάν με τη βοήθεια του δοκαριού έσωσε την ομάδα του. Ωστόσο, μια φάση ήταν αρκετή για τη Μίλαν για να ανοίξει το σκορ. Στο 54ο λεπτό ο Φοφανά έκλεψε, ο Σαλεμάκερς νικήθηκε από τον Ζόμερ, αλλά ο Πούλισικ πέτυχε το 1-0. Στο 74' η Ιντερ κέρδισε πέναλτι, ο Τσαλχάνογλου ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Μενιάν με σούπερ επέμβαση κράτησε την πολυπόθητη νίκη.