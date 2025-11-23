Η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα πέρασε... αέρας από την έδρα της Κρεμονέζε, την οποία ποδοπάτησε με 3-1 κι επέστρεψε στην κορυφή της Serie A. Αποβλήθηκε ο Γκασπερίνι.

Εθισμένη με την κορυφή αποδεικνύεται η Ρόμα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Χάρη σε μια ακόμα μεστή εμφάνιση οι Ρωμαίοι επιβλήθηκαν με 3-1 στην έδρα της Κρεμονέζε και πάτησαν ξανά στην πρώτη θέση της Serie A, στο +2 από τη Νάπολι και με την ελπίδα πως η Ίντερ θα στραβοπατήσει στο ντέρμπι του Μιλάνο απέναντι στη Μίλαν το βράδυ της Κυριακής (23/11).

Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Σούλε στο 17΄, ο οποίος με τρομερό πλασέ από τα όρια της περιοχής βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 62΄ο Γκασπερίνι αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες, αλλά στα λεπτά που ακολούθησαν η Ρόμα κατάφερε να καθαρίσει το ματς. Αρχικά στο 64΄ο Φέργκιουσον πλάσαρε άψογα μέσα από την περιοχή ύστερα από φάση διαρκείας στα το 2-0, ενώ στο 69΄πήρε τη σκυτάλη ο Γουέσλεϊ Φράνκα για να γράψει το 3-0 με το πρώτο του γκολ ως Ρωμαίος.

Έντεκα λεπτά αργότερα ο Φράνκα έδωσε τη θέση του στον Κώστα Τσιμίκα που αγωνίστηκε μέχρι τέλους και είδε την Κρεμονέζε να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα με σκόρερ τον Φολίνο (90΄+3΄).

Νωρίτερα η Πάρμα πανηγύρισε νίκη-οξυγόνο με 2-1 απέναντι στην ουραγό Βερόνα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Το γκολ του Πελεγκρίνο στο 18΄έβαλε σε θέση οδηγού την Πάρμα, η οποία ωστόσο ισοφαρίστηκε στο 65΄από τον Τζιοβάνε. Ο Πελεγκρίνο πάντως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και πέτυχε το γκολ της νίκης στο 80΄για να στείλει τους φιλοξενούμενους στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.