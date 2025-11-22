Η Νάπολι έστησε τα θεμέλια μιας άνετης νίκης με τρία γκολ στο πρώτο μέρος, υπερασπίστηκε το προβάδισμα στο δεύτερο και με το 3-1 κόντρα στην Αταλάντα ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή.

Υπόθεση ενός ημιχρόνου αποδείχθηκε για τη Νάπολι η αναμέτρηση απέναντι στην Αταλάντα στο ντεμπούτο του Ραφαέλε Παλαντίνο στον πάγκο των Μπεργκαμάσκι. Με τον Νέρες ιδίως σε μεγάλα κέφια οι Παρτενοπέι άφησαν πίσω την «κακοκαιρία» που επικρατούσε στην ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες και με τρία γκολ από ημίχρονο πήραν μια άνετη νίκη με 3-1 επί της Αταλάντα που την επανέφερε προσωρινά στην κορυφή της Serie A.

Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 17΄όταν έπειτα από εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Χόιλουντ στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε υπέροχα μέσα από την περιοχή για το 1-0. Στο 38΄ο Νέρες χτύπησε και πάλι όταν υποδέχθηκε τη μπάλα στο αντίπαλο «κουτί» και με άψογο διαγώνιο σουτ στη γωνία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το κερασάκι σε ένα εντυπωσιακό ημίχρονο πρόσθεσε ο Λανγκ στο 45΄, ο οποίος σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά από κοντά έπειτα από γλυκιά σέντρα του Ντι Λορέντζο.

Το μόνο που κατάφερε ουσιαστικά η Αταλάντα ήταν να μειώσει με γκολ του Σκαμάκα στο 52΄, αλλά σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φάνηκε πως θα μπορούσε να επιστρέψει από το βαρύ σκορ. Σαν αποτέλεσμα η ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο έμεινε ξανά μακριά από τη νίκη, βυθισμένη στη 13η θέση της βαθμολογίας.