Ντε Λαουρέντις: «Να καταργηθούν οι διακοπές των πρωταθλημάτων, δεν πάει άλλο!»
Ένας από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που δεν μασάνε τα λόγια τους είναι σίγουρα ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Ο πρόεδρος της Νάπολι δεν μπόρεσε να κρύψει τον θυμό του και την ενόχλησή του με τους νέους τραυματισμούς των παικτών του Αντόνιο Κόντε, κατά τη διάρκεια της δεδομένης διακοπής των πρωταθλημάτων.
Με αφορμή αυτό, ο Ντε Λαουρέντις στράφηκε κατά της FIFA και της UEFA τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι πρέπει να καταργηθούν τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις που... ταλανίζουν το τώρα.
«Στέλνω τους παίκτες μου στις Εθνικές ομάδες και τι συμβαίνει; Ο Ραχμάνι επιστρέφει τραυματίας, ο Ανγκισά επίσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, τα πρωταθλήματα δεν πρέπει να έχουν διακοπές! Πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ομάδων και των αγώνων. Αν το πρωτάθλημα ξεκινά τον Ιούλιο και τελειώνει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, τότε οι εθνικές ομάδες μπορούν να συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό θα είχε νόημα.
Οι εθνικές ομάδες πρέπει να καταλάβουν ότι οι παίκτες είναι υπάλληλοί μας, από εμάς πληρώνονται. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να αποφασίζουμε αν μπορούν να υποβληθούν σε επιπλέον καταπόνηση. Και όταν επιστρέφουν τραυματίες, πρέπει να υπάρχει πραγματική αποζημίωση και μια ειδική μεταγραφική περίοδος για να αναπληρωθεί το κενό. Αλλά φαίνεται ότι η FIFA, η UEFA και οι ομοσπονδίες δεν νοιάζονται για τα εθνικά πρωταθλήματα, τα οποία είναι αυτά που ζουν και υπομένουν οι φίλαθλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Παρτενοπέι.
