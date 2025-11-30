Τσέλσι - Άρσεναλ: Πού θα δείτε τις μάχες στα πρωταθλήματα Ευρώπης
Πλούσιο είναι το σημερινό (30/11) μενού στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με ντέρμπι και ενδιαφέρουσες μάχες.
Την παράσταση φυσικά κλέβει το Λονδρέζικο ντέρμπι της Τσέλσι με την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που θα κάνει σέντρα στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Premier League.
Αργότερα (21:45) και για τη Serie A, η πρωτοπόρος Ρόμα φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Νάπολι, σε ένα ματς με αρκετό ενδιαφέρον, που θα δείτε μέσω του Cosmote Sport 2.
Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (14:00, Novasports Premier League), η εκτός έδρας μάχη της «λαβωμένης» Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ (16:05, Novasports Premier League) αλλά και η δοκιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο της Τζιρόνα (22:00, Novasports 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:00, Novasports Premier League)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπράιτον (16:05, Novasports Prime)
- Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ (16:05, Novasports Premier League)
- Σεβίλλη - Μπέτις (17:15, Novasports 1)
- Τσέλσι - Άρσεναλ (18:30, Novasports Premier League)
- Ρόμα - Νάπολι (21:45, Cosmote Sport 2)
- Τζιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)
