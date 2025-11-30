Δείτε την ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας (30/11) στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πλούσιο είναι το σημερινό (30/11) μενού στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με ντέρμπι και ενδιαφέρουσες μάχες.

Την παράσταση φυσικά κλέβει το Λονδρέζικο ντέρμπι της Τσέλσι με την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που θα κάνει σέντρα στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Premier League.

Αργότερα (21:45) και για τη Serie A, η πρωτοπόρος Ρόμα φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Νάπολι, σε ένα ματς με αρκετό ενδιαφέρον, που θα δείτε μέσω του Cosmote Sport 2.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (14:00, Novasports Premier League), η εκτός έδρας μάχη της «λαβωμένης» Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ (16:05, Novasports Premier League) αλλά και η δοκιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο της Τζιρόνα (22:00, Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας