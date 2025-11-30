Ανώτερη στο Derby del Sole με τη Ρόμα η Νάπολι που άλωσε το «Ολίμπικο» (0-1) με... τιμωρό Νέρες και έπιασε στην βαθμολογία την Μίλαν αφήνοντας τη Ρόμα στην 4η θέση.

Τεράστια νίκη πανηγύρισε η Νάπολι μέσα στο «Ολίμπικο» που χάρη στο γκολ του Νέρες από το πρώτο ημίχρονο επικράτησε 1-0 της Ρόμα στο Derby del Sole φτάνοντας στην ισοβαθμία με την πρωτοπόρο Μίλαν. Στον πάγκο ήταν ο Κώστας Τσιμίκας που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μπήκε καλύτερα στο ματς χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες με τους Νέρες και Λανγκ, στις οποίες ο Σβίλαρ δήλωσε «παρών». Η Ρόμα απάντησε με την ευκαιρία του Φέργκιουσον, αλλά οι Παρτενοπέι «χτύπησαν» στην αντεπίθεση και πήραν προβάδισμα στο 36'. Χόιλουντ και Νέρες ξεχύθηκαν στην κόντρα, με τον Δανό να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Νέρες που βγήκε απέναντι από τον Σβίλαρ πλασάροντας σωστά για το 0-1.

Μόλις στο 77', η Ρόμα έδειξε σημάδια «ζωής» έχοντας την πρώτη της καλή στιγμή στο β' μέρος με τον Πελεγκρίνι που εξαπέλυσε το μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε για λίγο άουτ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη Ρόμα σημειώθηκε με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, όταν ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Μπαλντάνζι σώζοντας τη Νάπολι. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Κόντε έφτασε τους 28 βαθμούς, όσους έχει και η Μίλαν.