Νάπολι - Κάλιαρι 9-8 πεν. (1-1 κ.δ): Δραματική πρόκριση στους «8»!
Τα... είδε όλα κόντρα στην Κάλιαρι, αλλά στο τέλος πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας. Η Νάπολι δεν κατάφερε να λυγίσει την Κάλιαρι στην κανονική διάρκεια, με το τελικό 1-1 να οδηγεί την αναμέτρηση στα πέναλτι, εκεί όπου χρειάστηκαν συνολικά είκοσι εκτελέσεις για να αναδειχθεί νικητής! Με το τελικό 9-8 ωστόσο οι Παρτενοπέι λύγισαν τους φιλοξενούμενους και προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένουν τον νικητή του Φιορεντίνα - Κόμο.
Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Λούκα στο 28λ όμως η Κάλιαρι ισοφάρισε στο 67΄με τον Εσπόζιτο κι έστειλε κατευθείαν το ματς στη ρώσικη ρουλέτα, δίχως να μεσολαβήσει παράταση. Με μοιραίους του Φελίτσι και Λουβούμπο ωστόσο αποκλείστηκε από τη Νάπολι, η οποία ευστόχησε στις εννέα από τις δέκα εκτελέσεις με μοναδική χαμένη εκείνη του Νέρες.
Στους «8» με τεσσάρα η Αταλάντα
Νωρίτερα η Αταλάντα διέλυσε με 4-0 τη Τζένοα και προκρίθηκε με τη σειρά της στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους. Ο Τζιμσίτι άνοιξε το σκορ στο 19΄για τους Μπεργκαμάσκι, με την αποβολή του Φίνι στο 36΄να απλοποιεί ακόμα περισσότερο το έργο τους. Στο 54΄ο Ντε Ρούν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, με τα γκολ των Πάσαλιτς (82΄) και Αχανόρ (90΄+1΄) να διαμορφώνουν το τελικό 4-0.
