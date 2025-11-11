Προπονητής της Αταλάντα και με τη «βούλα» είναι από το απόγευμα της Τρίτης (11/11) ο Ραφαέλε Παλαντίνο που αναλαμβάνει τους Μπεργκαμάσκι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η Αταλάντα δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά της μετά την Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι εποχή. Πρόσφατα, η ομάδα αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ιβάν Γιούριτς και κινήθηκε γρήγορα για να βρει τον αντικαταστάτη του που δεν είναι άλλος από τον Ραφαέλε Παλαντίνο.

Ο 41χρονος τεχνικός ανακοινώθηκε επίσημα από τους Μπεργκαμάσκι με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.Ο Παλαντίνο είχε αποχωρήσει από τον πάγκο της Φιορεντίνα τον περασμένο Μάιο έχοντας μείνει στο «τιμόνι» της ομάδας για μόλις μία σεζόν και έκτοτε δεν είχε βρει νέα προπονητική στέγη.

Πλέον, καλείται να να επαναφέρει στις... ράγες της την Αταλάντα αφού μετά από 11 αγωνιστικές στην Serie A βρίσκεται στην 13η θέση έχοντας καταγράψει μόλις δύο νίκες, ούσα μακριά από την ευρωπαϊκή τροχιά των προηγούμενων ετών.