Η πρώτη γκέλα της Γιουβέντους επί εποχής Σπαλέτι στη Serie A είναι γεγονός, με τους Μπιανκονέρι να μένουν στο 0-0 με την Τορίνο και να εξορίζονται από την πρώτη τετράδα.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει πολλή δουλειά μπροστά του... Η άχρωμη και φλύαρη Γιουβέντους άλλωστε δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στην Ιταλία, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Τορίνο στο ντέρμπι της πόλης και μοιραία περιορίστηκε στην 6η θέση της Serie A.

Έπρεπε να περάσουν τριάντα λεπτά ώστε η Γιουβέντους να απειλήσει, όταν ο Παλεάρι αρνήθηκε το γκολ στον Τουράμ με εντυπωσιακή επέμβαση. Δυο λεπτά μετά ο γκολκίπερ της Τορίνο είχε την απάντηση και στην προσπάθεια του Καμπιάσο μέσα από την περιοχή, σε ένα πρώτο μέρος που δεν είχε να προσφέρει και πολλά...

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο η Γιουβέντους άργησε να πάρει μπρος, απειλώντας ξανά στο 68΄με κεφαλιά του ΜακΚένι που εξουδετέρωσε ωστόσο ο Παλεάρι. Κι αφού ο γκολκίπερ της Τορίνο δεν έδωσε σπιθαμή αισιοδοξίας στους Μπιανκονέρι, το ματς έμεινε άσφαιρο κι άγευστο έως το τελευταίο σφύριγμα που βρήκε τη Γιουβέντους εκτός της πρώτης τετράδας.

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Ρουγκάνι (46΄Γκάτι), Κουπμέινερς, Καμπιάσο, ΜακΚένι, Λοκατέλι (86΄Ατζίτς), Τουράμ, Γιλντίζ (84΄Οπντά), Κονσεϊσάο (64΄Ζεγκρόβα), Βλάχοβιτς (64΄Ντέιβιντ)

Το Calcio τίμησε την... παράδοση

Το ντέρμπι του Τορίνο ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό που έμεινε στο μηδέν. Το Calcio φόρεσε τα... καλά του και τίμησε τις παραδόσεις και στα ματς που προηγήθηκαν, καθώς γκολ δεν δεν σημειώθηκε σε κανέναν αγώνα. Νωρίτερα η Κόμο του Δουβίκα (μπήκε αλλαγή στο 62΄) έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Κάλιαρι και περιορίστηκε στην 7η θέση, ενώ ίδιο ήταν και το αποτέλεσμα ανάμεσα σε Λέτσε και Βερόνα.