Ίντερ και Μίλαν ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν την πράξη πώλησης με το δήμο Μιλάνου για την αγορά του Σαν Σίρο, το οποίο θα ανακατασκευάσουν.

Το μέλλον του Σαν Σίρο φαίνεται πλέον να ξεκαθαρίζει έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων. Με ανακοίνωση τους η Μίλαν και η Ίντερ γνωστοποίησαν ότι υπέγραψαν την πράξη πώλησης με το δήμο Μιλάνου για την αγορά του ιστορικού γηπέδου και της γύρω αστικής περιοχής.

Η πράξη πώλησης σημαίνει ότι η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε και ότι η ιδιοκτησία δεν ανήκει στην πόλη, αλλά στις δύο ομάδες.

Η αγορά αυτή είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη για το ιταλικό ποδόσφαιρο, γιατί για δεκαετίες το στάδιο ανήκε στον δήμο και οι ομάδες απλώς το χρησιμοποιούσαν πληρώνοντας ενοίκιο. Η απόκτηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου των Μίλαν και Ίντερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Μίλαν και Ίντερ

Ίντερ, Μίλαν: «Η Ίντερ και η Μίλαν ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν σήμερα την πράξη πώλησης με την πόλη του Μιλάνου για την αγορά της αστικής περιοχής Σαν Σίρο, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου Μεάτσα και της γύρω περιοχής».

FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. November 5, 2025