Ο δήμαρχος του Μιλάνου επιβεβαίωσε ότι το «Σαν Σίρο» πρόκειται να πωληθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Ίντερ και Μίλαν και στη θέση του να κατασκευαστεί νέο γήπεδο έως το 2031.

Το μέλλον του «Σαν Σίρο» φαίνεται πλέον να ξεκαθαρίζει έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων. Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο δήμος του Μιλάνου και οι δύο μεγάλες ομάδες της πόλης, Μίλαν και Ίντερ, φαίνεται πως έφτασαν σε συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την πώληση του ιστορικού γηπέδου και, κατ’ επέκταση, για την κατασκευή της νέας έδρας τους.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο δήμαρχος Τζουζέπε Σάλα σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Γιατί «καίγονταν» για συμφωνία

Ήδη από αύριο (17/9), το δημοτικό συμβούλιο της πόλης του ιταλικού Βορρά πρόκειται να συζητήσει τη σχετική πρόταση, ένα βήμα καθοριστικό όχι μόνο για το μέλλον του ποδοσφαίρου στο Μιλάνο αλλά και για την τήρηση των deadlines που έχουν θέσει οι διεθνείς ποδοσφαιρικοί φορείς.

Στόχος είναι το νέο γήπεδο να παραδοθεί μέχρι το 2031, διαφορετικά η πόλη κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης για το EURO του 2032.

«Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα πάμε στο συμβούλιο με την απόφαση για την πώληση, καθώς ουσιαστικά έχουμε φτάσει σε συμφωνία με τις ομάδες. Το στάδιο πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το 2031, γιατί η UEFA μας προειδοποίησε ότι δεν θα λάβει υπόψη της το Μιλάνο για το EURO 2032 εαν το Σαν Σίρο παραμείνει ως έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχός.

Οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές εάν αναλογιστούμε ότι λίγους μήνες πριν η Gazzetta dello Sport ανέφερε πως η κοινή προσπάθεια των δύο συλλόγων για το νέο γήπεδο ήταν εύθραυστη. Και οι δύο πλευρές ωστόσο ήθελαν να έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία έως το τέλος Ιουνίου, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.