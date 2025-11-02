Πρώτα ήλεγξε την ορμή της Ρόμα κι έπειτα... εξαπέλυσε τη δική της η Μίλαν, που πήρε σπουδαία νίκη (1-0) και έδωσε συνέχεια στο μποτιλιάρισμα γύρω από την κορυφή της Serie A, όπου Νάπολι, Ίντερ, Ροσονέρι και Τζαλορόσι χωρίζονται από έναν βαθμό.

Δεν... αστειεύεται η Μίλαν και φρόντισε να φωνάξει πως είναι κάτι παραπάνω από «ψημένη» να παλέψει για το Scudetto μέχρι τέλους. Ένα Scudetto που δείχνει πιο περίπλοκη υπόθεση από ποτέ. Οι Ροσονέρι με σκόρερ τον Πάβλοβιτς και σωτήρα τον Μενιάν υπέταξαν τη Ρόμα στο ντέρμπι του «Σαν Σίρο» (1-0) και έκαναν ακόμα πιο χαοτική την κατάσταση γύρω από την κορυφή της Serie A. Οι Τζαλορόσι έχασαν την ευκαιρία να στρογγυλοκαθίσουν στην pole position, όπου παρέμεινε η Νάπολι. Ξοπίσω της όμως... αναπνέουν σε απόσταση ενός μόλις βαθμού και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ρόμα! Αλλαγή πέρασε για την ομάδα του Γκασπερίνι ο Κώστας Τσιμίκας στο 83ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι κάπως... πάγωσαν το Μιλάνο στην αρχή, όμως δεν μπόρεσαν να κεφαλαιοποιήσουν το εξαιρετικό τους ξεκίνημα. Ντιμπάλα και Γουέσλεϊ σπατάλησαν τις ευκαιρίες τους και η Ρόμα την πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της. Στο 39' ο Λεάο έκανε απίθανη ενέργεια από τα αριστερά και γύρισε στον Πάβλοβιτς που από κοντά και από το... πουθενά έκανε το 1-0 για τη Μίλαν. Οι Ροσονέρι θα μπορούσαν να έχουν βρει κι άλλο γκολ, αλλά στο 45' ο Φοφανά αστόχησε από την καρδιά της περιοχής.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η ομάδα του Αλέγκρι κράτησε το πόδι της πατημένο στο γκάζι και συνέχισε να ψάχνει το γκολ που θα κλείδωνε το ματς. Ο Σβίλαρ σταμάτησε εντυπωσιακά τον Λεάο δις στο 47' και το 49', ο Ενκουνκού στο 50' είχε δοκάρι και στο 68΄ οι Ρίτσι και Λεάο αμφότεροι απέτυχαν να βρουν δίχτυα προ ανυπεράσπιστης εστίας.

Λίγο έλειψε να το πληρώσει η Μίλαν, αλλά όταν χρειάστηκε, ο Μενιάν βροντοφώναξε «παρών». Στο 82' η Ρόμα κέρδισε το πέναλτι από χέρι του Φοφανά σε εκτέλεση φάουλ του Πελεγκρίνι, όμως ο Γάλλος γκολκίπερ σταμάτησε τον Πάουλο Ντιμπάλα από την άσπρη βούλα και έβαψε... ροσονέρο το τρίποντο.