Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα κατάφερε να κερδίσει η Ίντερ που πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βερόνα με γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διπλό κορυφής για την Ίντερ που κατάφερε να αποδράσει από την έδρα της Βερόνα με αυτογκόλ του Φρέζε στις καθυστερήσεις επικρατώντας με 1-2 σε ένα ματς οπού οι Νερατζούρι έβγαλαν αντίδραση και χαρακτήρα.

Ανώτερη η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου στο πρώτο ημίχρονο, που όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή της, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ισόπαλη. Στη δεύτερη θέση και τους 21 βαθμούς η Ίντερ στο -1 από Νάπολι, αλλά σε ισοβαθμία με Ρόμα και +3 από Μίλαν (αμφότερες με παιχνίδι λιγότερο, το οποίο είναι η μεταξύ τους αναμέτρηση)

Ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο

Η Ίντερ έδειξε από νωρίς διάθεση να κυριαρχήσει στο παιχνίδι και μάλιστα μπήκε δυναμικά στο ματς, βρίσκοντας δίχτυα μόλις στο 16ο λεπτό με ένα γκολ του Πολωνού Ζιελίνσκι, ενώ λίγο νωρίτερα στο 6' ο αμυντικός της Βερόνα, Νέλσον, είχε απομακρύνει τη μπάλα πάνω στη γραμμή, μετά από εξαιρετικό σουτ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Μετά το γκολ βέβαια το σύνολο του Κίβου κατέβασε τους ρυθμούς του, κράτησε λίγο παραπάνω τη μπάλα στα πόδια του, αλλά δε κατάφερε να σημειώσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του και να «καθαρίσει» από νωρίς τον αγώνα. Έτσι στο 40 λεπτό ο Όρμπαν μετά από κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή πλάσαρε ωραία στο Τζιοβάνε, ο οποίος τελείωσε εύστοχα τη φάση και έγραψε το 1-1, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Η αναμενόμενη αντίδραση και η λύτρωση στο τέλος

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν δυναμικά στο ματς, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία στο 50' να βρουν και δεύτερο γκολ με τη μπάλα να καταλήγει τελικά στη αγκαλιά του Ζόμερ. Στο 65' μετά από λάθος πάσα του Σούσιτς, ο Τζιοβάνε παίρνει τη μπάλα και βγαίνει μονος του στην αντεπίθεση με τον Μπίσεκ να του κάνει ένα σκληρό τάκλιν και να αντικρίζει τη κίτρινη κάρτα. Από εκείνο το σημείο και μετά η Ίντερ όπως ήταν αναμενόμενο άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς, να κερδίζει μέτρα μέσα στο γήπεδο, επανέκτησε τη κατοχή της μπάλας, αλλά δε μπορούσε να βρει το «χρυσό» γκολ. Τον «γόρδιο δεσμό» έλυσε τελικά ο Φρέζε που με δικό του αυτογκόλ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων «λύτρωσε» τους Νερατζούρι, στερώντας από την ομάδα του την ευκαιρία να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό κόντρα σε μία πολύ ανώτερη ομάδα.



Βερόνα (Ζανέτι): Μοντίπο, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Φρέζε, Μπελγκάλι, Άκπα-Άκπρο (87' Χαρούι), Γκαλιαρντίνι, Μπερνέντ (73' Νιάς), Μπράνταριτς, Τζιοβάνε (79' Σαρ), Όρμπαν (73' Μοσκέρα)

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Ζόμερ, Ακάντζι, Μπίσεκ, Μπαστόνι, Ενρίκε (55' Ντούμφρις), Σούσιτς, Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (55' Μπαρέλα), Κάρλος Αουγκούστο (65' Ντιμάρκο), Μπόνι (55' Εσπόζιτο), Λαουτάρο Μαρτίνες.