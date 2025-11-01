Ο Πατρίκ Βιεϊρά αποχωρεί από την Τζένοα ύστερα από έναν χρόνο, με τους Ροσομπλού να μην έχουν σημειώσει ακόμα νίκη στη Serie A.

Εξελίξεις στην Τζένοα, με τον Πατρίκ Βιεϊρά να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μόλις δύο ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της με τη Σασουόλο. Παρότι μετά τη συνάντηση της Παρασκευής (31/10) με τον νέο αθλητικό διευθυντή είχε αποφασιστεί να συνεχίσει κανονικά στα καθήκοντά του μέχρι την προσεχή Δευτέρα, όλα άλλαξαν τις βραδινές ώρες.

Οι παίκτες είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στον Γάλλο κόουτς, ωστόσο οι μεταμεσονύχτιες συζητήσεις του με τους διοικούντες οδήγησαν τελικά σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Τη θέση του αναλαμβάνει προσωρινά ο Μίμο Κρισίτο, μία εμβληματική μορφή της Τζένοα και μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της Κ17. Ο σύλλογος από τη Γενέβη διανύει μία καταστροφική χρονιά, καθώς βρίσκεται στον πυθμένα της βαθμολογίας στη Serie A και δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν σε κανένα από τα εννέα παιχνίδια τους φέτος.