Σπαλέτι για το τατουάζ της Νάπολι: «Δεν αφήνω κανέναν το πειράξει, όταν πάω για εξετάσεις ζητάω να μου πάρουν αίμα από το άλλο χέρι!»
Το πρόσωπο των ημερών στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο, δεν είναι άλλος από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την πρόσληψη του 66χρονου τεχνικού την Πέμπτη (30/10), ο οποίος μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας καλείται να βγάλει τους Μπιανκονέρι από την δυσμενή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται.
Το... παρελθόν βέβαια του Σπαλέτι είναι «εχθρικό» για τους φιλάθλους της Γιουβέντους, μιας και ο Ιταλός προπονητής είχε φτάσει με την... μισητή Νάπολι στην κατάκτηση της Serie A το 2023. Μάλιστα, ο Σπαλέτι έχει χαράξει επάνω του τις μνήμες από τη θητεία του στη Νάπολι με ένα μεγαλοπρεπές τατουάζ στο αριστερό του χέρι, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τους φιλάθλους της Γιουβέντους, δεδομένης της ιστορικής κόντρας των δύο ομάδων.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τατουάζ του από τον ιταλικό Τύπο, η απάντηση του Σπαλέτι ήταν αφοπλιστική και έληξε κάθε... σενάριο περί αφαίρεσης του τατουάζ που ίσως να ήθελαν οι οπαδοί της Γιουβέντους!
«Σήμερα το πρωί έκανα αιματολογικές εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο και ζήτησα από τη νοσηλεύτρια να ''τρυπήσει'' το άλλο χέρι. Δεν ήθελα να πειράξει ή να αγγίξει τίποτα από το αριστερό! Θα επιστρέψω στη Νάπολη και εκείνος ο τόπος θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές επιλογές που έχω κάνει», σχολίασε ο Ιταλός προπονητής.
“Napoli tattoo? This morning I had the nurse draw blood from the other arm because I didn’t want them to take anything away from or touch that arm with the tattoo.” - Spalletti pic.twitter.com/5sRTm9RrM9— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.