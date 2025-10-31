Τέλος ακόμη και στην παραμικρή πρόθεση περί αφαίρεσης του τατουάζ με το σήμα της Νάπολι έβαλε σε δηλώσεις του ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο νέος προπονητής της Γιουβέντους.

Το πρόσωπο των ημερών στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο, δεν είναι άλλος από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Η Γιουβέντους ανακοίνωσε την πρόσληψη του 66χρονου τεχνικού την Πέμπτη (30/10), ο οποίος μετά το πέρασμά του από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας καλείται να βγάλει τους Μπιανκονέρι από την δυσμενή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται.

Το... παρελθόν βέβαια του Σπαλέτι είναι «εχθρικό» για τους φιλάθλους της Γιουβέντους, μιας και ο Ιταλός προπονητής είχε φτάσει με την... μισητή Νάπολι στην κατάκτηση της Serie A το 2023. Μάλιστα, ο Σπαλέτι έχει χαράξει επάνω του τις μνήμες από τη θητεία του στη Νάπολι με ένα μεγαλοπρεπές τατουάζ στο αριστερό του χέρι, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τους φιλάθλους της Γιουβέντους, δεδομένης της ιστορικής κόντρας των δύο ομάδων.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τατουάζ του από τον ιταλικό Τύπο, η απάντηση του Σπαλέτι ήταν αφοπλιστική και έληξε κάθε... σενάριο περί αφαίρεσης του τατουάζ που ίσως να ήθελαν οι οπαδοί της Γιουβέντους!

«Σήμερα το πρωί έκανα αιματολογικές εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο και ζήτησα από τη νοσηλεύτρια να ''τρυπήσει'' το άλλο χέρι. Δεν ήθελα να πειράξει ή να αγγίξει τίποτα από το αριστερό! Θα επιστρέψω στη Νάπολη και εκείνος ο τόπος θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά μου, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές επιλογές που έχω κάνει», σχολίασε ο Ιταλός προπονητής.