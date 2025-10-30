O Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει τη Γιουβέντους και οι οπαδοί ζητούν να αφαιρέσει το τατουάζ του Σκουντέτο με τη Νάπολι και να το αντικαταστήσει με το «J».

Καθώς ο Λουτσιάνο Σπαλέτι ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της Γιουβέντους, η άφιξή του συνοδεύεται από έναν ασυνήθιστο, αλλά... προκλητικό «όρο» από τους οπαδούς της ομάδας. Το οκτάμηνο συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της σεζόν φαντάζει ήδη γεμάτο πίεση, ενώ η προοπτική της επέκτασης συνδέεται με την πρόκριση στο επόμενο Champions League. Ωστόσο, οι Μπιανκονέρι έχουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο μυαλό τους: το τατουάζ που φέρει ο Σπαλέτι, αφιερωμένο στο Σκουντέτο που κατέκτησε με τη Νάπολι.

Σύμφωνα με το Tuttomercatoweb (TMW), ορισμένοι οπαδοί έσπευσαν νωρίτερα σήμερα έξω από το προπονητικό κέντρο της Continassa, υποβάλλοντας στον νέο προπονητή ένα ξεκάθαρο και συμβολικό αίτημα: να αφαιρέσει το τατουάζ της Νάπολι και να το αντικαταστήσει με ένα «J», το σήμα της Γιουβέντους, στο χέρι του. Η πρόκληση δεν είναι... αισθητική, είναι βαθιά συναισθηματική και συμβολίζει την πίεση που θα δεχτεί ο Σπαλέτι να αφήσει πίσω του το ένδοξο παρελθόν του με τους «παρτενοπέι» και να ταυτιστεί πλήρως με τον νέο του σύλλογο.

Η αντιπαλότητα μεταξύ Γιουβέντους και Νάπολι είναι ιστορική, και η ύπαρξη του «τατουάζ» στο σώμα του Σπαλέτι θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες στους πιο φανατικούς οπαδούς. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι οι Μπιανκονέρι είναι πρόθυμοι να κάνουν τα στραβά μάτια, εφόσον η ομάδα πάρει τα πάνω της. Ο Ιταλός κόουτς δεν αναλαμβάνει απλώς έναν πάγκο, αναλαμβάνει ένα στοίχημα με την ταυτότητα και τη συνείδηση των οπαδών.