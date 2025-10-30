Γιουβέντους: Και με τη... βούλα εποχή Σπαλέτι
Αλλάξει ξανά ρότα με την ελπίδα να πλεύσει - επιτέλους - ομαλά. Η Γιουβέντους έβαλε τέλος στην εποχή του Ίγκορ Τούντορ και ανοίγει τα πανιά της για την εποχή του Λουτσιανό Σπαλέτι.
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️
Benvenuto mister!
🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs— JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025
Οι Μπιανκονέρι κινήθηκαν ταχύτατα, ήρθαν σε συμφωνία με τον Ιταλό τεχνικό και ανακοίνωσαν πως του παραδίδουν το τιμόνι της ομάδας. Ο 65χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και σηκώνει άμεσα μανίκια, αφού θα κοουτσάρει την ομάδα στο προσεχές εκτός έδρας ματς κόντρα στην Κρεμονέζε (01/11).
Ο Σπαλέτι είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική των Μπιανκονέρι, μιας και πιστεύει πως διαθέτουν το κατάλληλο υλικό για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Άλλωστε και ο ίδιος θέλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις μετά το σύντομο και άδοξο πέρασμα από την εθνική Ιταλίας.
Αυτό που χρειάζεται πάντως περισσότερο από κάθε τι η Γιουβέντους είναι αποτελέσματα, αφού δεν έχει νίκη στα οκτώ τελευταία της ματς σε όλες τις διοργανώσεις.
