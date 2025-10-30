Την πρόσληψη του Λουτσιάνο Σπαλέτι για την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Γιουβέντους.

Αλλάξει ξανά ρότα με την ελπίδα να πλεύσει - επιτέλους - ομαλά. Η Γιουβέντους έβαλε τέλος στην εποχή του Ίγκορ Τούντορ και ανοίγει τα πανιά της για την εποχή του Λουτσιανό Σπαλέτι.

Οι Μπιανκονέρι κινήθηκαν ταχύτατα, ήρθαν σε συμφωνία με τον Ιταλό τεχνικό και ανακοίνωσαν πως του παραδίδουν το τιμόνι της ομάδας. Ο 65χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και σηκώνει άμεσα μανίκια, αφού θα κοουτσάρει την ομάδα στο προσεχές εκτός έδρας ματς κόντρα στην Κρεμονέζε (01/11).

Ο Σπαλέτι είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική των Μπιανκονέρι, μιας και πιστεύει πως διαθέτουν το κατάλληλο υλικό για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Άλλωστε και ο ίδιος θέλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις μετά το σύντομο και άδοξο πέρασμα από την εθνική Ιταλίας.

Αυτό που χρειάζεται πάντως περισσότερο από κάθε τι η Γιουβέντους είναι αποτελέσματα, αφού δεν έχει νίκη στα οκτώ τελευταία της ματς σε όλες τις διοργανώσεις.