Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ για την Κόμο στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Βερόνα.

«Πέταξε» ο Τάσος Δουβίκας και... πέταξε κι ακόμα ένα γκολ φέτος. Ο Έλληνας σέντερ φορ πήρε φανέλα βασικού από τον Σεσκ Φάμπρεγκας για το παιχνίδι της Κόμο κόντρα στη Βερόνα και φρόντισε να τον δικαιώσει με συνοπτικές διαδικασίες.

Μόλις στο 9ο λεπτό σηκώθηκε εξαιρετικά στην περιοχή και με τρομερή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια επέμβασης στον αντίπαλο γκολκίπερ και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Αυτό ήταν το πέμπτο του γκολ σε έντεκα αγώνες φέτος, ενώ μετρά και μια ασίστ.