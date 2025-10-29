Γιουβέντους: Συμφώνησε με τους Μπιανκονέρι ο Σπαλέτι

Η Γιουβέντους βρήκε τον διάδοχο του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο της και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος είαι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία των Μπιανκονέρι.

Ο Λουτσιάνο Σπελέτι επιστρέφει άμεσα στους πάγκους και, όπως όλα δείχνουν, για λογαρισμό της «Γηραιάς Κυρίας». Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος προπονητής έχει δώσει τα χέρια με τη Γιουβέντους και απομένουν μόνο τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Το deal, όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2026, με οψιόν ανανέωσης που θα ενεργοποιηθεί εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει θέση στο Champions League τη φετινή σεζόν. Ο έμπειρος τεχνικός, πρωταθλητής Ιταλίας το 2023 με τη Νάπολι, αποτελεί μια ιδανική λύση για τον πάγκο της «Γηραιάς Κυρίας» μετά το «διαζύγιο» με τον Ίγκορ Τούντορ.

 

