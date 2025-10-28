Η Νάπολι παιδεύτηκε στην έδρα της Λέτσε, όμως με τον Ανγκισά σε ρόλο λυτρωτή πήρε τη νίκη με 1-0 και ξέφυγε προσωρινά στο +3 από τη δεύτερη Ρόμα.

Η μεγάλη μάχη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην Ίντερ εξάντλησε πνευματικά και σωματικά τη Νάπολι που λίγες ημέρες αργότερα παιδεύτηκε στην έδρα της Λέτσε. Με τα σημάδια του ντέρμπι να κάνουν την εμφάνισή τους στο «κορμί» των Παρτενοπέι, οι παίκτες του Κόντε δεν εντυπωσίασαν, αλλά πήραν το κομβικό τρίποντο με 1-0 και ξέφυγαν προσωρινά στο +3 από την δεύτερη Ρόμα.

Αφού σπατάλησαν ένα ολόκληρο ημίχρονο δίχως το παραμικρό ίχνος απειλής προς την εστία της Λέτσε, οι γηπεδούχοι λίγο έλειψαν να κάνουν τη ζημιά στη Νάπολι και να μπουν μπροστά στο σκορ. Στο 54΄συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Καμάρντα και κράτησε όρθια την ομάδα του.

Κι αφού το 1-0 δεν έγινε ποτέ, η Νάπολι βρήκε τη λύση να προηγηθεί. Στο 69΄συγκεκριμένα ο Ανγκισά με τρομερή κεφαλιά βρήκε δίχτυα για να αναοίξει το σκορ και παράλληλα το δρόμο για τη νίκη των Παρτενοπέι που παρέμειναν στην κορυφή.