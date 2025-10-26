Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τη Γιουβέντους, που παραδόθηκε στη Λάτσιο (1-0), έφτασε τις τρεις σερί ήττες και έμεινε χωρίς νίκη για όγδοο διαδοχικό παιχνίδι.

Δεν... περνάει και πολύ καλά η Γιουβέντους τον τελευταίο καιρό. Για την ακρίβεια, η Βέκια Σινιόρα παραπαίει και δυστυχώς για εκείνη το απέδειξε ξανά και στη Ρώμη, όπου είδε τη Λάτσιο να τη «λυγίζει» με 1-0. Έτσι, υπέστη την τρίτη της ήττα μέσα σε μια εβδομάδα, μετά τα παιχνίδια απέναντι σε Κόμο και Ρεάλ, και έμεινε για όγδοο (!) διαδοχικό ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις...

Πλέον, η ομάδα του Τούντορ συνεχίζει στην 8η θέση της Serie A, χάνοντας νέο έδαφος στην κούρσα της Ευρώπης. Στη 10η ανέβηκε η Λάτσιο, στον πάγκο της οποίας βρέθηκε ο Χρήστος Μανδάς.

Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε από νωρίς. Μόλις στο 9', ο Μπάσιτς με πολύ μακρινό σουτ αιφνιδίασε τον Περίν και έβαλε τους Ρωμαίους σε θέση οδηγού. Η Γιουβέντους έψαξε την αντίδρασή της, αλλά είδε τους Ντέιβιντ (34') και Τουράμ (75') να μην μπορούν να νικήσουν τον Προβεντέλ και να καταδικάζουν την ομάδα τους σε ακόμα μια ήττα.