Αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 έως το 73΄, η Φιορεντίνα με δυο πέναλτι έσωσε τον βαθμό (2-2) κόντρα στη Μπολόνια που πάλευε από το 83΄με δέκα παίκτες.

Πολύ σκληρή για να πεθάνει αποδείχθηκε η Φιορεντίνα, η οποία με δυο εύστοχα πέναλτι στο τελευταίο 20λεπτο κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 της Μπολόνια και να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2. Οι Ροσομπλού είχαν ανοίξει το σκορ από το 25΄με τον Κάστρο, προτού ο Καμπιάγκι ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 52΄.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποκτήσει ασφαλές προβάδισμα, αλλά δυο πέναλτι έδωσαν το φιλί της ζωής στη Φιορεντίνα. Αρχικά στο 73΄ο Γκούντμουντσον μείωσε από την άσπρη βούλα σε 2-1, με τον Χολ δέκα λεπτά αργότερα να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη για τη Μπολόνια που έμεινε να παλεύει στα τελευταία λεπτά με δέκα παίκτες.

Τελικά οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν έως το τέλος, καθώς στο 90΄+3΄ η Φιορεντίνα κέρδισε νέο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ισοφάρισης ο Κεν. Στην τελευταία φάση μάλιστα οι Βιόλα άγγιξαν την ολική ανατροπή, αλλά ο Ντόντο αστόχησε με προβολή σε ανυπεράσπιστη εστία και σπατάλησε την ευκαιρία να βγάλει με το τρίποντο την ομάδα του από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας.