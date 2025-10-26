O Τζέιμι Βάρντι στα 38 του σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Κρεμονέζε και το πανηγύρισε κάνοντας ανάποδη κωλοτούμπα αποδεικνύοντας για ακόμη μία φόρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο πρώην άγγλος διεθνής, μετά από 13 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Premier League με τη φανέλα της Λέστερ, με την οποία μάλιστα κατέκτησε και το πρωτάθλημα το 2016, αποφάσισε να φύγει από την Αγγλία και να δοκιμάσει τη τύχη του στη Serie A και τη νεοφώτιστη Κρεμονέζε κάνοντας και στην Ιταλία αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον καθένα, να σκοράρει.