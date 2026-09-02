Παρά τη μεγάλη πρόκριση επί της Πάρμα στο Coppa Italia, η διοίκηση της Κρεμονέζε προχώρησε στην απόλυση του Μάρκο Τζαμπάολο.

Η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο Ιταλίας, νικώντας 2-0 εκτός έδρας την Πάρμα και παίρνοντας έτσι μεγάλη πρόκριση στη φάση των «16» του θεσμού. Μόνο που το ματς αυτό, ήταν το τελευταίο για τον Μαρκ Τζαμπάολο στον πάγκο, καθώς λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόλυσή του!

Ο 59χρονος προπονητής είχε αναλάβει τους Γκριγκορόσι τον περασμένο Μάρτιο με στόχο να τους διατηρήσει στη Serie A και, παρότι απέτυχε, έμεινε στον πάγκο της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Εκεί, η Κρεμονέζε ξεκίνησε με 0/2 και γκολ 0-4 στη Serie A, με τους ιθύνοντες του κλαμπ να κρατούν τον Τζαμπάολο και να αποφασίζουν τελικά να τον αποδεσμεύσουν αφού έφερε την πρόκριση στο Coppa Italia...

Στην Κρεμόνα ψάχτηκαν άμεσα για τον αντικαταστάτη του έμπειρου τεχνικού, με τον Φάμπιο Πέκια να επιστρέφει στον σύλλογο μετά την αποχώρησή του το 2022.