Κρεμονέζε: Απέλυσε τον προπονητή της μετά την πρόκριση επί της Πάρμα
Η Κρεμονέζε έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο Ιταλίας, νικώντας 2-0 εκτός έδρας την Πάρμα και παίρνοντας έτσι μεγάλη πρόκριση στη φάση των «16» του θεσμού. Μόνο που το ματς αυτό, ήταν το τελευταίο για τον Μαρκ Τζαμπάολο στον πάγκο, καθώς λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόλυσή του!
Ο 59χρονος προπονητής είχε αναλάβει τους Γκριγκορόσι τον περασμένο Μάρτιο με στόχο να τους διατηρήσει στη Serie A και, παρότι απέτυχε, έμεινε στον πάγκο της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Εκεί, η Κρεμονέζε ξεκίνησε με 0/2 και γκολ 0-4 στη Serie A, με τους ιθύνοντες του κλαμπ να κρατούν τον Τζαμπάολο και να αποφασίζουν τελικά να τον αποδεσμεύσουν αφού έφερε την πρόκριση στο Coppa Italia...
Στην Κρεμόνα ψάχτηκαν άμεσα για τον αντικαταστάτη του έμπειρου τεχνικού, με τον Φάμπιο Πέκια να επιστρέφει στον σύλλογο μετά την αποχώρησή του το 2022.
Marco Giampaolo sollevato dalla guida tecnica della prima squadra— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2026
👉 https://t.co/HTTFKlPVJ1 pic.twitter.com/SwQmGhgHVr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.