Τζέιμι Βάρντι: Επίσημα στην Κρεμονέζε για ένα χρόνο
Την περιπέτεια της Ιταλίας και της Serie A είναι έτοιμος να ζήσει ο Τζέιμι Βάρντι. Ο θρυλικός στράικερ της Λέστερ που αποχώρησε ως ελεύθερος από τις «αλεπούδες» αυτό το καλοκαίρι, ανακοινώθηκε από την Κρεμονέζε, η οποία έκανε αναμφίβολα μια από τις πιο «ηχηρές» προσθήκες.
Ο 38χρονος επιθετικός που κατέκτησε την Premier League με την ομάδα του Κλαούντιο Ρανιέρι ως μπροστάρης, και σκόραρε συνολικά 200 γκολ (συν 71 ασίστ) με τη Λέστερ, είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του, ωστόσο επέλεξε αυτή της Κρεμονέζε, η οποία πήρε την περασμένη αγωνιστική περίοδο την άνοδο από τη Serie B και έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.
Η συμφωνία των δυο πλευρών είναι για ένα χρόνο, ωστόσο υπάρχει οψιόν περαιτέρω συνεργασίας, αν εκπληρωθούν κάποιες παράμετροι.
Δείτε ΕπίσηςΤζέιμι Βάρντι: «Μια ανάσα» από την Κρεμονέζε
From dream to reality: 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗩𝗮𝗿𝗱𝘆 is here! 🎻❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #JamieVardy #Vardy pic.twitter.com/6y0GQquQjm— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.